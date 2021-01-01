РАБОТА ВЫЕЗДНЫМ БАНКОВСКИМ СПЕЦИАЛИСТОМ
Компания-эксперт в сфере специализированной доставки финансовых продуктов набирает сотрудников
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Бесплатное обучение
Быстрый старт
Престижная работа
Высокая зарплата
О нас
Компания ВС-Экспресс – компания-эксперт в области специализированной доставки банковских продуктов.
Наши выездные банковские специалисты:
Доставляют дебетовые и кредитные карты
Более 10 лет успешной работы по всей России
Осуществляют подачу заявлений на кредиты
Охват – свыше 30 регионов РФ, 25 000 населенных пунктов
Выдают ЭЦП
Участвуют в ипотечных сделках
Более 35 кредитных организаций доверяют нам своих клиентов
Оформляют договоры на РКО и ДБО, открывают р/с юр. лицам
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ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ
Подтвердить встречу с клиентом (сделать предварительный звонок)
Загрузить данные клиента и фотографии документов в специальное приложение телефона
Предложить дополнительные услуги
Забрать документы и маршрутный лист (составляется отдельно на каждый день работы)
В назначенное время провести встречу, выполнить идентификацию клиента
Провести консультацию по использованию банковского продукта, оказать техническую поддержку
Подготовить отчет по установленной форме
У меня нет опыта: опыт работы не требуется. Нужно пройти обучение и начать зарабатывать
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Чего делать НЕ придется
Заниматься прямыми продажами
Искать клиентов
Оплачивать что-то для начала работы
Строить рабочий маршрут
Тратить деньги на обучение
Искать подработку – при полной занятости з/п до 120 т. р.
Стыдиться своей работы
Выездной банковский специалист – престижная работа, которая подразумевает наличие определенного уровня образования, знаний и деловых качеств. Это интересная и перспективная профессия, которая является отличным стартом успешной карьеры в любой кредитно-финансовой организации.
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Что нужно для работы
Образование не ниже среднего специального
Деловой стиль и телефон на ОС Android
Грамотная речь
Готовность к разъездам, обучению и интеллектуальному труду
Пунктуальность, вежливость, активность, позитивный настрой
Опыт работы в банке будет преимуществом
ЭТА РАБОТА КАК РАЗ ДЛЯ МЕНЯ
ХОЧУ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ
ЧТО ВАС ЖДЕТ
Если Вы станете нашим сотрудником
Стабильная заработная плата от 40.000 р.
Официальное трудоустройство по ТК
Бесплатное обучение
Гибкий график работы
Корпоративная сотовая связь и оплачиваемый проезд
Перспектива карьерного роста
Самореализация
Если вы стремитесь реализовать свои умения и возможности, хотите попробовать себя в финансово-кредитной сфере, в ВС-Экспресс у вас это точно получится
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Наши сотрудники о работе в ВС-Экспресс
Выездной банковский специалист
Ольга, г. Москва
Выездной банковский специалист
Алина, г. Санкт-Петербург
Выездной банковский специалист
Алексей, г. Екатеринбург
Выездной банковский специалист
Николай, г. Колпино
Выездной банковский специалист
Михаил, г. Москва
Выездной банковский специалист
Александр, г. Балашиха
КАК СТАТЬ СОТРУДНИКОМ КОМПАНИИ ВС-Экспресс
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Записаться на собеседование
8(926)207-87-22
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